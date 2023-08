Aktuell Land

Bodenverleger Uzin Utz rechnet mit stagnierendem Umsatz

Der Bodenverleger Uzin Utz hat wegen aktuell schwieriger Marktbedingungen seinen Ausblick für den Umsatz in diesem Geschäftsjahr gesenkt. Das prognostizierte moderate Wachstum beim Umsatz sei nicht mehr realistisch, teilte das Unternehmen am Montag in Ulm mit. Stattdessen werde ein im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibender Umsatz erwartet.