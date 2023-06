Aktuell Land

Bodenseefischer: Kormoranbestand auf ein Drittel reduzieren

Schweizer Bodenseefischer sehen in dem gerade beschlossenen Felchen-Fangverbot keine Lösung für die Erholung der Bestände. Sie sehen das Hauptproblem in der Ausbreitung der Kormorane. »Sie machen den ganzen Fischbestand kaputt«, sagte der Präsident des Schweizerischen Berufsfischerverbands, Reto Leuch, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Von den rund 6000 Kormoranen sei »höchstens ein Drittel« am Bodensee tragbar, wenn die Fischbestände erhalten bleiben sollen.