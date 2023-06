Bodensee-Airport langsam wieder auf Kurs

Ein Flugzeug startet vom Bodensee-Airport in Friedrichshafen aus.

Der Bodensee-Airport ist der südlichste Verkehrsflughafen Deutschlands. Er bietet Verbindungen etwa nach Frankfurt, Skopje, Bratislava, Palma de Mallorca, Rhodos und ins bosnische Tuzla. Im Zuge der Pandemie war der Regionalflughafen in Finanznöte geraten. Ein 2021 eröffnetes Insolvenzverfahren war im vergangenen Frühjahr in Eigenverantwortung beendet worden. Zuvor hatte die EU-Kommission Finanzhilfen in Höhe von 17,5 Millionen Euro für den Airport genehmigt.

Für das laufende Jahre erwartet der Airport trotz hoher Passagiernachfrage keine Steigerung der Passagierzahlen gegenüber 2022. Technische und personelle Engpässe würden sich auf das Angebot auswirken und zu Kapazitätslücken führen, hieß es in der Mitteilung.

Bodensee-Airport