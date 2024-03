Bochum ohne Bero gegen SCF: »Höchste Zeit zu gewinnen«

Bochums Trainer Thomas Letsch in Aktion.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist VfL Bochum muss vorerst auf Matus Bero verzichten. »Matus hat schon etwas länger Probleme mit dem Knie. Er ist aktuell nicht einsatzfähig und wird auch wohl vor der Länderspielpause nicht mehr spielen können«, sagte Trainer Thomas Letsch am Freitag.

Neben dem Mittelfeldspieler muss der Tabellen-15. im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg auch auf Patrick Osterhage, Christopher Antwi-Adjei, Moritz-Broni Kwarteng und Ersatzkeeper Andreas Luthe verzichten. »Wir waren lange in einer fantastischen Situation, hatten kaum verletzte Spieler. Nun ist es so, ich bin aber optimistisch, dass die Liste schnell wieder kürzer wird«, sagte Letsch.

Der VfL gewann nur eines der vergangenen sechs Bundesliga-Spiele - das aber gegen den FC Bayern (3:2). Trotz dieser dürftigen Bilanz sieht Letsch angesichts des komfortablen Acht-Punkte-Vorsprungs auf den Drittletzten 1. FC Köln noch keinen Grund zur Panik: »Es sind drei Mannschaften hinter uns. Wenn am Ende auch drei Mannschaften hinter uns stehen, dann ist alles gut. Aber es wird höchste Zeit, dass wir mal wieder gewinnen.«

Dass der Tabellenneunte aus Freiburg sogar seit sechs Bundesligaspielen sieglos ist, schmälert den Respekt des Bochumer Fußball-Lehrers nicht. Letsch verwies auf den 1:0-Erfolg des kommenden Gegners gegen West Ham in der Europa League: »Sie haben gestern gegen den Siebten der Premier League verdient gewonnen. Das sagt schon alles über die Qualität aus. Da kommt ein Brocken auf uns zu.«

VfL-Kader

Infos zum Spiel