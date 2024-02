Bobic glaubt an »reelle« EM-Chance für VfB-Stürmer Undav

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der frühere Bundesliga-Profi und -Funktionär Fredi Bobic sieht eine »reelle Chance« für Stuttgarts Stürmer Deniz Undav, bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im Sommer dabei zu sein. »Wenn er die nächsten zwei, drei Monate so weiterspielt, kommt Julian Nagelsmann nicht an ihm vorbei«, sagte Bobic (52), früher selbst VfB-Stürmer, dem Portal »ran.de« (Dienstag).

Undav (27) hat in der Bundesliga bereits 13 Tore für den VfB Stuttgart erzielt und fünf weitere vorbereitet. In den vergangenen beiden Partien gegen RB Leipzig (5:2) und beim SC Freiburg (3:1) kam Stuttgarts Torjäger in Summe auf vier Treffer und zwei Vorlagen.

