»Blitzermarathon«: 13.000 Geschwindigkeitsverstöße erfasst

Rund 13.000 Geschwindigkeitsverstöße hat die Polizei in Baden-Württemberg bei ihren Kontrollen im Zuge eines »Blitzermarathons« am Freitag registriert. 250 Temposünder müssen ihren Führerschein abgeben, wie das Innenministerium am Samstag in Stuttgart mitteilte. Rund 360.000 Fahrzeuge seien kontrolliert worden. Mehr als 1100 Polizistinnen und Polizisten seien im Einsatz gewesen.