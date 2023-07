Aktuell Land

Blitz schlägt ein: Mehrfamilienhaus brennt

Mutmaßlich wegen eines Blitzeinschlags ist ein Mehrfamilienhaus in Kuppenheim (Kreis Rastatt) in Brand geraten. Betroffen seien nach ersten Erkenntnissen das Dachgeschoss und der erste Stock, sagte ein Polizeisprecher. Erkenntnisse über Verletzte gab es zunächst nicht. Die Polizei ging davon aus, dass alle Bewohner das Gebäude verlassen haben. Welchen Schaden das Feuer am Dienstag verursachte, war zunächst unklar.