Bislang zwei Verstöße gegen messerfreie Zone in Stuttgart

Am zweiten Wochenende nach Inkrafttreten der messerfreien Zone in Stuttgart hat die Polizei zwei Verstöße gemeldet. Ein 17-Jähriger, der mit anderen Jugendlichen am Kleinen Schlossplatz Autos bespuckte, wurde am Samstagabend mit einem unerlaubten Messer erwischt, wie die Polizei am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Auch in einem anderen Bereich innerhalb der City, am Josef-Hirn-Platz, wurden bei einem 25-Jährigen zwei neuerdings unter bestimmten Bedingungen verbotene Messer entdeckt.