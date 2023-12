Aktuell Land

Bisher alles ruhig bei Eritrea-Fußballturnier

Ein Fußballturnier des Eritreischen Vereins für Körperbehinderte in Stuttgart ist nach Angaben der Polizei vom Samstag bisher ohne Zwischenfälle verlaufen. »Es ist alles ruhig geblieben«, sagte eine Polizeisprecherin. Das Turnier im Stuttgarter Westen hatte um 8 Uhr morgens begonnen und sollte den ganzen Tag dauern. Der Verein organisiert auch ein Eritrea-Festival in einer Sporthalle im Stadtteil Zuffenhausen, das am Nachmittag ab 16 Uhr stattfinden und von starken Polizeikräften begleitet werden sollte. Eine Gegendemonstration war abgesagt worden. Bei einem Eritrea-Festival Mitte September hatte es massive Ausschreitungen gegeben.