Bis zu 29 Grad in Baden-Württemberg erwartet

Viel Sonne und sehr warme Temperaturen werden in den kommenden Oktobertagen in Baden-Württemberg erwartet. Am Donnerstag sollen die Temperaturen laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 22 Grad Celsius am Bodensee und 28 Grad am Rhein liegen. Am Freitag könnte nach Einschätzung eines Meteorologen des DWD vom Mittwoch ein neuer Temperaturrekord im Südwesten erreicht werden: Entlang des südlichen Oberrheingrabens von Offenburg über Lahr nach Freiburg ist mit bis zu 29 Grad Celsius zu rechnen. Der bisherige Rekord von 28,1 Grad Celsius für die zweite Oktoberdekade wurde laut einer Datenbank des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2017 in Müllheim im Markgräflerland (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) gemessen.