Aktuell Land

Bis zu 200.000 Euro Schaden bei Hausbrand

Ein Brand an einem Haus in Karlsdorf-Neuthard (Landkreis Karlsruhe) hat nach vorläufigen Schätzungen einen Schaden von bis zu 200.000 Euro verursacht. Ein an dem Haus gelegener Schuppen ging in Flammen auf. Das Feuer breitete sich auf den Dachstuhl des Hauses aus, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.