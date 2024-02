Aktuell Land

Binnenschifffahrt: Güterumschlag im Südwesten auf Tiefstand

An den Häfen im Südwesten sind im vergangenen Jahr so wenige Güter im Binnenschiffsverkehr umgeschlagen worden wie noch nie. Die Gesamtmenge lag bei 23,7 Millionen Tonnen - und damit 2,4 Millionen Tonnen oder 9,2 Prozent niedriger als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Das sei ein Tiefstwert.