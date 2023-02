Aktuell Land

»Bin altmodisch«: Flekken überlässt Binde lieber Günter

Stellvertreter Mark Flekken fühlte sich in der Rolle des Kapitäns nicht unwohl, gibt sie aber trotzdem gerne wieder an seinen Teamkollegen Christian Günter ab. »Der Günni darf nächste Woche gerne wieder weitermachen«, sagte der Torhüter des SC Freiburg nach dem 1:1 (1:0) gegen Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga am Sonntag. Außenverteidiger Günter hatte gegen die Werkself nach 153 Pflichtspiel-Starts in Serie wegen einer Gelbsperre gefehlt, Keeper Flekken ihn vertreten.