Bilfinger will profitabler werden: Dividende soll steigen

Der Industriedienstleister Bilfinger will im laufenden Jahr bei steigenden Erlösen noch profitabler werden. 2024 soll der Umsatz auf 4,5 Milliarden bis 4,8 Milliarden Euro steigen, wie der SDax-Konzern am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Vom Erlös sollen mit 4,9 bis 5,2 Prozent mehr als 2023 als operatives Ergebnis (Ebita-Marge) hängen bleiben. Dazu beitragen soll auch ein Sparprogramm. Nicht enthalten in der Prognose ist die jüngst angekündigte Übernahme von Teilen des Industriedienstleisters Storck.