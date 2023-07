Aktuell Land

Bildungspolitik passt nicht zu Bedürfnissen der Wirtschaft

Gemessen an den Anforderungen von Unternehmen spielt Digitalisierung an Schulen aus Sicht des Inhabers der Unternehmensgruppe Fischer eine zu geringe Rolle. »Unsere Bildungspolitik ist nicht auf die Bedürfnisse unserer Wirtschaft ausgerichtet«, erklärte Klaus Fischer in Waldachtal (Landkreis Freudenstadt). »Dabei kommt es doch genau darauf an. Unsere Schülerinnen und Schüler müssen exzellent auf die Zukunft vorbereitet werden«, forderte der 72-Jährige. Sie bräuchten eine erstklassige Ausstattung und vor allem auch Lehrpersonal, das sich mit den Themen der Zukunft auskenne und selbst erstklassig ausgebildet sei.