Bildungsallianz: Stoch will auch über Strittiges sprechen

Bei parteiübergreifenden Gesprächen für eine mögliche Bildungsallianz für Baden-Württemberg will SPD-Fraktionschef Andreas Stoch keine strittigen Themen ausklammern. »Wenn das eine längerfristige Übereinkunft sein soll, dann kann ich ja nicht gerade die schwierigen Fragen ausklammern«, sagte Stoch am Donnerstag in Stuttgart nach der Winterklausur seiner Fraktion. Stattdessen müsse über diese Fragen ohne ideologische Vorfestlegungen diskutiert werden. Als Beispiele für schwierige Themen nannte Stoch die verbindliche Grundschulempfehlung oder das dreigliedrige Schulsystem. »Ich glaube, da müssen sich jetzt alle bewegen.«