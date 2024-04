Aktuell Land

Biker stürzt und wird schwer verletzt

Ein 21-Jähriger ist mit seinem Motorrad auf einer Landstraße bei Kleines Wiesental (Landkreis Lörrach) gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann war als erster einer dreiköpfigen Motorradgruppe auf der Straße unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach geriet er am Sonntag in einer scharfen Linkskurve ins Schleudern, stürzte nach etwa 15 Metern und kam nach etwa weiteren 13 Metern mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, um schlussendlich nach einer Gesamtstrecke von etwa 67 Metern mit dem Motorrad wieder auf der Fahrbahn zum Liegen zu kommen. Der schwer verletzte 21-Jährige kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.