Aktuell Land

Biker stürzt auf Skateranlage und stirbt

Ein Radfahrer ist auf einer Skateranlage in Radolfzell (Kreis Konstanz) gestürzt und gestorben. Er erlag seinen schweren Verletzungen nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Der 33-Jährige hatte in der Nacht auf Dienstag mit seinem Mountainbike über eine Rampe springen wollen und war mit dem Kopf auf den Boden gestürzt.