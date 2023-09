Aktuell Land

Bietigheimer Handballerinnen siegen auch gegen Bukarest

Die Bundesliga-Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben auch ihr zweites Gruppenspiel in der Champions League gewonnen. Die deutschen Meisterinnen bezwangen den rumänischen Spitzenclub CSM Bukarest am Sonntag mit 26:24 (14:12). »Es war ein sehr hartes Spiel«, sagte Bietigheims Cheftrainer Jacob Vestergaard. »Wir hatten eine niedrige Fehlerquote und standen gut in der Abwehr, deshalb haben wir dieses Topmatch gewonnen. Ein Lob an mein Team für diese Leistung.« Erfolgreichste Werferin der Gastgeberinnen war Rückraumspielerin Xenia Smits mit sieben Toren.