Bietigheimer Handballerinnen: Gute Ausgangslage

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim dürfen vom größten Erfolg der Vereinsgeschichte träumen. Der Bundesliga-Spitzenreiter bezwang am Sonntag im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League den dänischen Club Odense Handbold mit 30:26 (15:12). Besonders der Auftritt in der Anfangsphase nährte die Hoffnung auf den erstmaligen Final-Four-Einzug vor dem Wiedersehen im Rückspiel am 5. Mai. Bietigheims beste Werferin war Nationalspielerin Antje Döll mit acht Toren.

In der Gruppenphase in dieser Saison war die SG BBM auswärts mit 29:42 noch klar unterlegen gewesen. Auch zu Hause zog das Team von Trainer Jakob Vestergaard mit 25:28 den Kürzeren. Im fünften Anlauf gelang den Bietigheimerinnen der erste Sieg gegen Odense.

