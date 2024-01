Bietigheimer Handballerinnen gewinnen in Schweden

Bietigheims Veronika Mala (l) in Aktion mit Bensheim-Auerbachs Sarah van Gulik.

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben ihre Negativserie in der Champions League beendet. Der deutsche Meister und Pokalsieger gewann am Samstag mit 33:29 (14:15) beim schwedischen Club IK Sävehof. Zuvor hatte das Team von Trainer Jakob Vestergaard in der Königsklasse viermal nacheinander verloren.

Karolina Kudlacz-Gloc, Isabelle Andersson und Veronika Mala erzielten jeweils fünf Tore für die Bietigheimerinnen, die ab der kommenden Saison als HB Ludwigsburg auf die Platte gehen. Die ersten beiden Plätze der Gruppe A, die zum direkten Einzug ins Viertelfinale berechtigen, liegen aber weiter ein ganzes Stück entfernt. Sävehof steht mit null Punkten am Tabellenende.

Tabelle Gruppe A