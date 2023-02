Aktuell Land

Bietigheim Steelers verpflichten Verteidiger Atwal

Der Tabellenletzte Bietigheim Steelers will mit dem kanadischen Verteidiger Arvin Atwal und möglicherweise noch einem weiteren Neuzugang den drohenden Abstieg aus der Deutschen Eishockey Liga verhindern. Der 27 Jahre alte Atwal von den Cincinnati Cyclones aus der unterklassigen nordamerikanischen ECHL werde am Samstag in Bietigheim erwartet, teilte der Club am Freitag mit. »Durch die Ausfälle von Max Prommersberger und Josh Atkinson mussten wir in der Defensive reagieren. Die Suche nach weiterer Verstärkung läuft mit Hochdruck weiter«, sagte Geschäftsführer Volker Schoch.