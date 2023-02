Aktuell Land

Bietigheim scheidet aus der Champions League aus

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben den Einzug in die Playoffs der Champions League verpasst. Der Bundesliga-Spitzenreiter setzte sich am Sonntagnachmittag zwar souverän mit 47:25 (22:12) gegen den tschechischen Vertreter DHK Banik Most durch. Im Dreiervergleich mit den punktgleichen Teams von Krim Mercator Ljubljana und Brest Bretagne Handball hatten die SG-Frauen jedoch das Nachsehen und schieden als Tabellensiebter in der Gruppe A aus.