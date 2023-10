Bietigheims Antje Döll in Aktion. Sie war in der Königsklasse die beste Werferin.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beste Werferin des Spiels war Maren Nyland Aardahl mit acht Treffern. Für Bietigheim war die sechsfache Torschützin Antje Döll am erfolgreichsten. In der Königsklasse geht es für die in der Gruppe A zweitplatzierten Baden-Württembergerinnen am 11. November mit einem Heimspiel gegen den ungarischen Top-Club Györi ETO FC weiter.

Statistik