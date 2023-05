Aktuell Land

Bietigheim holt Handball-Nationalspielerin Birtic

Der deutsche Handball-Meister SG BBM Bietigheim hat zur kommenden Saison die kroatische Nationalspielerin Klara Birtic verpflichtet. Die Rückraumspielerin kommt vom kroatischen Spitzenclub HC Lokomotiva Zagreb und hat einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben, teilte der Verein am Donnerstag mit. Die 21 Jahre alte Linkshänderin erzielte in dieser Saison für Zagreb 47 Treffer in der Champions League. In die Nationalmannschaft wurde die 1,80 Meter große Birtic bisher sechsmal berufen.