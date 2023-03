Biennale-Kuratorin Çağla Ilk: »Sehr stolz und glücklich«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Dienstagabend war bekanntgeworden, dass die Co-Direktorin der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden im Auftrag des Instituts für Auslandsbeziehungen den Deutschen Pavillon kuratieren soll. »Ich bin sehr stolz und glücklich, dass ich zu der Aufgabe berufen wurde«, sagte Ilk. Wenngleich das in einer schweren Zeit passiere: Sie habe bei dem Erdbeben in der Türkei Anfang Februar Freunde verloren, sagte die in Istanbul geborene Architektin. »Das hat mich sehr getroffen.«

Ilk studierte Architektur an der Technischen Universität Berlin und an der Mimar Sinan Universität Istanbul. Seit 2020 leitet sie mit Misal Adnan Yildiz die Kunsthalle in Baden-Baden. Zuvor war sie von 2012 an Dramaturgin und Kuratorin am Maxim Gorki Theater in Berlin. Ihre Arbeit wird als transdisziplinär zwischen Bildender Kunst, Architektur, Sound, Theater und Performance beschrieben.

Auch wenn nun viel Arbeit auf Ilk zukommt, gab sie sich optimistisch: »Wir schaffen alles.« Die Co-Direktorin räumte ein, dass ihre Arbeit in Baden-Baden nicht immer wie gewünscht aufgenommen worden sei. Sie verfolge mit ihrem Kollegen neue ästhetische Formen und zeige Künstler und Künstlerinnen in bisher vielleicht unbekannter Weise, erklärte die 47-Jährige. »Man braucht Zeit, sich an eine neue Sprache zu gewöhnen«, sagte Ilk. Sie hoffe, dass ihre Arbeit für die Biennale auch mehr Aufmerksamkeit auf die Kunsthalle Baden-Baden lenke.

Deutscher Pavillon Venedig

Bi Venedig

Institut zum Deutschen Pavillon

Mitteilung der Kunsthalle Baden-Baden