Bienenvölker im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

Diebe haben gut ein Dutzend Bienenvölker im Wert von mehreren Tausend Euro in Mühlacker (Enzkreis) gestohlen. Die Honig machenden Insekten sollen in der Zeit von Freitag bis Mittwoch entwendet worden sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.