Bienenseuche im Schwarzwald-Baar-Kreis ausgebrochen

Nach dem Ausbruch der Tierseuche Amerikanische Faulbrut im Schwarzwald-Baar-Kreis müssen befallene Bienenvölker getötet werden. Die Behörden richteten einen Sperrbezirk rund um einen betroffenen Bienenstand in der Stadt Bräunlingen ein, von dem mehr als 20 Imker betroffen sind, wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte. Dort dürften keine Bienenvölker umgestellt werden, damit die Seuche nicht verschleppt werde. Auch dürften keine Bienenvölker in den Sperrbezirk gebracht werden. Aufgehoben werden die Maßnahmen erst, wenn bei Nachuntersuchungen aller Bienenvölker im Sperrbezirk keine Anzeichen von Faulbrut festgestellt werden.