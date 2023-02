Aktuell Land

Biberach lädt ein zu den Heimattagen Baden-Württemberg

Biberach holt die Heimattage Baden-Württemberg in diesem Jahr aus dem badischen Offenburg ins Schwäbische. Unter dem Motto »klein. stark. weltoffen.« sind rund 200 Veranstaltungen in der Großen Kreisstadt geplant, teilen Stadt und Innenministerium am Mittwoch mit.