Bezug zu Israel und den Palästinensischen Gebieten

Baden-Württemberg hat mit Israel vielfältige Bande, vor allem in den Bereichen Bildung und Wissenschaft. Bei den Exporten nach Israel dominieren nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes vom Montag in Stuttgart vor allem Maschinenbau, Automobilindustrie und Pharma. Im Gegenzug importiert Baden-Württemberg aus Israel vor allem in den Bereichen Chemie, Datenverarbeitung und Pharma.