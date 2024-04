Aktuell Land

Bewohner soll Brand in der eigenen Wohnung gelegt haben

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bad Urach (Kreis Reutlingen) ist ein Bewohner des Gebäudes wegen Verdachts der schweren Brandstiftung festgenommen worden. Der 54-Jährige, in dessen Dachgeschosswohnung das Feuer ausgebrochen war, hatte laut Polizei in der Nacht zum Montag die Feuerwehr gerufen.