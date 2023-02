Aktuell Land

Bewohner legt wohl Feuer in Haus: 250.000 Euro Schaden

Ein 48-Jähriger hat nach Angaben der Polizei wohl ein Feuer im eigenen Haus gelegt. Bei dem Dachstuhlbrand in Balingen (Zollernalbkreis) entstand ein Schaden von rund 250.000 Euro. Weil Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Mannes vorlagen, wurde er in eine Psychiatrie eingewiesen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zwischenzeitlich räumte der Mann die Tat ein.