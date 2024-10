Bewölktes und mildes Wetter in Bayern

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bewölktes, aber mildes Wetter erwartet den Freistaat heute. Von Süden her strömt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sehr milde Luft nach Bayern. Grund ist Bayerns Lage zwischen einem Hoch über Belarus und einem Tief über Westeuropa. Neben Wolkenfeldern ist zeitweise Sonne gemeldet. Die Temperaturen liegen bei maximal 13 bis 20 Grad, in Alpennähe sogar bei bis zu 24 Grad. Es wehe laut DWD ein schwacher bis mäßiger Wind.

Nebelig wird es dann in der Nacht: Sichten unter 150 Meter sind nicht ausgeschlossen. Für Freitag meldet der DWD wechselhaftes Wetter. Von Süd nach Nord zieht gebietsweise etwas Regen. Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 20 Grad, am mildesten wird es am östlichen Alpenrand und im Bayerwald.

Überwiegend stark bewölkt und trüb wird es am Wochenende. Es soll laut DWD aber weitgehend trocken bleiben. Ein schwacher Wind weht aus vorwiegend östlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen Samstag bei maximal 13 bis 18 Grad. Wenn sich am Sonntag der örtliche Nebel aufgelöst hat, soll es häufig stark bewölkt werden. Mit sonnigen Abschnitten ist am ehesten auf und an den Bergen zu rechnen.