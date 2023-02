Aktuell Land

Bewölkter Wochenendstart mit etwas Sonne

Auf die Menschen im Südwesten kommt ein überwiegend trockenes Wochenende mit etwas Sonne zu. Am Freitag ist es größtenteils heiter, nur im Norden ist der Himmel bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nach einer kalten Nacht bei Tiefstwerten von minus elf Grad ist es am Samstag dann überwiegend bewölkt. Im Süden zeigt sich auch mal die Sonne. Am Sonntag lockert sich der Himmel im Tagesverlauf wieder auf; es bleibt trocken bei Temperaturen von vier bis elf Grad.