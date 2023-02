Aktuell Land

Bewährungsstrafe für Ex-Amtsleiter im Korruptionsprozess

In der Grenzstadt Kehl ging es schon einmal zu wie im TV-Krimi: Tipps aus dem Rathaus an Spielhallenchefs, 50.000 Euro Schmiergeld in bar. Nun fällt das Urteil in dem schwierigen Bestechungsprozess.