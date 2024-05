Betrunkener Urlauber irrt in Farchanter Tunnel umher

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein betrunkener Urlauber aus Baden-Württemberg ist mitten in der Nacht auf Freitag im Farchanter Tunnel im Landkreis Garmisch-Partenkirchen umhergeirrt. Der 31-Jährige wurde gegen 3.45 Uhr auf den Überwachungskameras der vierspurigen Bundesstraße entdeckt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Eine Polizeistreife sammelte ihn ein und brachte ihn in seine Unterkunft ins etwa zehn Kilometer entfernte Grainau. Der Mann hatte nach Polizeiangaben den Weg zu seiner Unterkunft nicht gefunden, ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille.