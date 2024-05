Aktuell Land

Betrunkener soll Polizisten angegriffen und verletzt haben

Ein betrunkener Mann hat in Winnenden im Rems-Murr-Kreis nach Angaben der Polizei in Richtung eines Beamten geschlagen und dann versucht, sich von den Beamten loszureißen. Einer der Polizisten sei dabei am Dienstagabend leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch.