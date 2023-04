Betrunkener ohne Führerschein mit gestohlenem LKW unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

Polizisten hatten den Mann am Sonntagnachmittag nach einem Zeugenhinweis in Gengenbach (Ortenaukreis) kontrolliert. Dabei erklärte der 47-Jährige laut Polizei, er habe den 3,5-Tonner rund drei Stunden zuvor auf einem Werkstattgelände in Offenburg gestohlen. Der Lastwagen war nicht zugelassen und nicht versichert. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts auf Diebstahl, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Führerschein.

