Betrunkener liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein junger Mann mit 2,1 Promille Alkoholwert hat sich in Pforzheim eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 19-Jährige war nach Polizeiangaben am Donnerstag von einem Zeugen beobachtet worden, wie er betrunken in ein Auto einstieg und davonfuhr. Eine Streifenbesatzung bemerkte das Auto wenig später und wollte den Mann kontrollieren. Doch der Betrunkene raste davon, wie die Polizei mitteilte.