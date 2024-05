Aktuell Land

Betrunkener läuft mit Axt über Festgelände

Ein Betrunkener soll mit einer Axt über ein Festgelände in Forchtenberg (Hohenlohekreis) gelaufen sein und sich Verfolgungsfahrten mit der Polizei geliefert haben. Zeugen zufolge hatte der 22-Jährige in der Nacht auf Pfingstmontag auf dem Fest mehrere alkoholische Getränke getrunken und war mit anderen Menschen in Streit geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend soll er mit seinem Auto auf das Festgelände, einer Person über den Schuh gefahren und mit einer mutmaßlich gestohlenen Axt über das Gelände gelaufen sein.