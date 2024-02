Aktuell Land

Betrunkener kracht mit Auto gegen Leitplanke: Fährt weiter

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zum Samstag auf der Bundesstraße 10 gegen eine Leitplanke gekracht und dann weitergefahren. Beamte fanden den Mann später in seinem Wagen schlafend an einer Bushaltestelle in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis), wie die Polizei am Sonntag mitteilte.