Betrunkener klammert sich auf Motorhaube von Taxi fest

Ein Betrunkener ist in Villingen-Schwenningen von einem Taxi erfasst worden und hat sich an den Scheibenwischern des Wagens festgeklammert - er wurde dabei leicht verletzt. Der 43-Jährige habe das Taxi anhalten wollen und sei dafür auf die Straße getreten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei erfasste ihn das Taxi in der Gemeinde im Schwarzwald-Baar-Kreis und der Mann landete auf der Motorhaube. Der Betrunkene hielt sich daraufhin an den Scheibenwischern des Wagens fest.