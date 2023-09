Aktuell Land

Betrunkener Jugendlicher läuft über Gleise am Hauptbahnhof

Ein betrunkener 15-Jähriger ist am Stuttgarter Hauptbahnhof über die Gleise gelaufen und hat mehrere Bundespolizisten beleidigt. Den Beamten wurde am frühen Samstagmorgen eine randalierende Person an einem der Bahnsteige gemeldet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Daraufhin stellten die Einsatzkräfte den Jugendlichen fest. Er soll mehrere Gleise überquert und sich aggressiv verhalten haben.