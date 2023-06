Aktuell Land

Betrunkener hört in fremdem Auto Musik

Ein betrunkener Mann hat in Aalen in einem fremden Auto Musik gehört. Nach Angaben der Polizei vom Montag sei ein 37-Jähriger in der Nacht zum Sonntag durch laute Geräusche geweckt worden - und fand vor seinem Haus einen Fremden vor, der im Auto des 37-Jährigen Musik hörte.