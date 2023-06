Betrunkener erfasst in Meßstetten Fünfjährigen mit Auto

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an.

Bitte aktivieren Sie Javascript

MESSSTETTEN. Ein Fünfjähriger ist in Meßstetten (Zollernalbkreis) frontal vom Auto eines Betrunkenen erfasst und darunter eingeklemmt worden. Es war zunächst unklar, wie schwer die Verletzungen des Jungen waren. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der 62 Jahre alte Autofahrer war den Angaben zufolge am Dienstag auf eine Kreuzung zugefahren, als der Junge auf seinem Fahrrad von links kam. Nach dem Unfall hoben mehrere Passanten den Wagen mit vereinten Kräften an und befreiten den Fünfjährigen, wie es hieß.

Ein Atemalkoholtest bei dem Autofahrer ergab knapp ein Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein aushändigen. (dpa)