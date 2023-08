Betrunkener begeht Unfallflucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Beamten konnten das beschädigte Auto an der Adresse des Mannes entdecken, die sich laut Sprecherin im näheren Umfeld des Unfallorts befand. Das Auto stand in der Hofeinfahrt. Nach einer vorläufigen Alkoholmessung am Atemtestgerät musste der Mann noch eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Der Führerschein des 28-Jährigen wurde beschlagnahmt. Bei dem Vorfall am Mittwoch an der Verkehrsinsel wurde niemand verletzt. Es war kein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt.

PM Polizei