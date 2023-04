Aktuell Land

Betrunkener baut Unfall und tauscht Plätze mit Beifahrer

Der mutmaßliche Fahrer eines Kleintransporters soll in Heidelberg nach einem Auffahrunfall die Plätze mit seinem nüchternen Beifahrer getauscht haben, weil er betrunken war. Zudem hatte der 27-Jährige keinen Führerschein. Kurioserweise hatte sein Beifahrer eine Fahrerlaubnis. Zeugen beobachteten den Platztausch, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte. Der mutmaßliche Fahrer soll am Mittwoch auf ein Auto aufgefahren sein, das wegen einer roten Ampel abgebremst hatte.