Betrunkener Autofahrer von eigenem Außenspiegel verletzt

Bei einem Unfall in Grenzach-Wyhlen (Landkreis Lörrach) ist ein betrunkener Autofahrer von seinem eigenen Außenspiegel im Gesicht verletzt worden. Der Wagen des 27-Jährigen und der eines im Gegenverkehr fahrenden 35-Jährigen waren sich so nah gekommen, dass deren Spiegel kollidierten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Außenspiegel des 27-Jährigen wurde dabei durch sein geöffnetes Fahrerfenster geschleudert.