Betrunkener Autofahrer verursacht zwei Unfälle

Ein alkoholisierter Mann ist in Mannheim von Unfall zu Unfall gerast und sogar trotz seines ausgelösten Airbags weitergefahren. Erst der Totalschaden brachte den Wagen eines 27-Jährigen und seiner Beifahrerin in der Nacht auf Montag zum Stehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.