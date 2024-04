Aktuell Land

Betrunkener Autofahrer verursacht 70.000 Euro Schaden

Eine auf ein Auto gefallene Ampel, ein entwurzelter Baum und ein beschädigter Oberleitungsmast: Der mutmaßlich betrunkene Fahrer eines Kleintransporters hat in Stuttgart einen Schaden von insgesamt rund 70.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 26-Jährige am späten Samstagabend mit zu hohem Tempo unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.